LED ZEPPELIN: Unveröffentlichtes zum 50. Geburtstag

Einige davon möchte er nun offenbar mit den Fans teilen: Zum 50. Geburtstag der Rocklegende 2018 plant der Gitarrist ein neues LED ZEPPELIN-Werk voll unveröffentlichtem Material.

"Es wird ein LED ZEPPELIN-Produkt heraus kommen, das die Leute noch nicht gehört haben - ganz sicher, denn ich arbeite gerade daran. Nächstes Jahr werden wir 50, das ist ein guter Zeitpunkt für die Veröffentlichung von Überraschungen", so Page in einem Video-Interview mit der Academy Of Achievement.

Das 50-minütige Interview könnt ihr euch hier in voller Länge ansehen: