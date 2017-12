JOHNNY DEATHSHADOW neuer Remix

Seit November sind JOHNNY DEATHSHADOW mit Alex Henke in den Boogie Park Studios und nehmen den Nachfolger zu ihrem Debütalbum "Bleed With Me" auf. Doch für alle Fans, die es nicht länger auf ein neues Album warten können veröffentlicht die Band morgen am 22.12.2017 einen neuen Remix ihrer Single "Kill The Lights".