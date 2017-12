THERION veröffentlichen ersten Song von "Beloved Antichrist"

Außerdem gibt es bereits Tourdaten - Johnsson hat sich tatsächlich vorgenommen, seine Oper auf die Bühne zu bringen.

THERION

w/ IMPERIAL AGE and NULL POSITIV

01.02. D Essen - Turock*

02.02. NL Amsterdam - Melkweg*

03.02. UK London - Islington Assembly*

04.02. UK Manchester - Rebellion*

06.02. UK Newcastle - Riverside*

07.02. UK Aberdeen - The Assembly*

08.02. UK Glasgow - Audio*

09.02. UK Sheffield - Corporation*

10.02. UK Belfast - Limelight*

11.02. IRL Dublin - Tivoli*

13.02. UK Bristol - Bierkeller*

14.02. UK Birmingham - o2 Institute*

15.02. B Kortrijk - De Kreun*

16.02. F Paris - Le Trabendo*

17.02. CH Pratteln - Z7*

18.02. F Lyon - Ninkasi Kao*

20.02. E Bilbao - Santana 27*

21.02. P Porto - Hard Club*

22.02. P Lisbon - Lisboa ao Vivo*

23.02. E Sevilla - Sala Custom*

24.02. E Madrid - Sala Mon Live*

25.02. E Barcelona - Razzmatazz 2*

27.02. F TBA**

28.02. F Marseille - Espace Julien**

01.03. I Brescia - Circolo Colony**

02.03. I Rome - Orion**

03.03. I Bologna - Zona Roveri**

04.03. SLO Ljubljana - Kino Siska**

05.03. HR Zagreb - Tvornica**

06.03. SRB Belgrade - Dom Omladine**

08.03. GR Thessaloniki - Principal Club Theater**

09.03. GR Athens - Piraeus 117 Academy**

10.03. BG Sofia - Mixtape 5**

11.03. RO Bucharest - Arenele Romane**

13.03. H Budapest - Barba Negra**

14.03. SK Bratislava - Majestic Music Club**

15.03. CZ Prague - Meetfactory**

16.03. PL Wroclaw - A2**

17.03. PL Warsaw - Progresja**

18.03. PL Gdansk - B90**

20.03. LT Vilnius - Rock River Club**

21.03. LV Riga - Melna Piektdiena***

22.03. EST Tallinn - Club Tapper***

23.03. FIN Helsinki - Nosturi***

24.03. FIN Jyväskylä - Luttako***

25.03. FIN Tampere - Olympia-Kortteli***

27.03. S Stockholm - Klubben***

28.03. S Gothenburg - Brewhouse***

29.03. D Bremen - Tivoli****

30.03. D Berlin - Bi-Nuu****

31.03. D Flensburg - Roxy****

01.04. D Cologne - Jungle****

03.04. D Munich - Backstage****

04.04. F Charmes - Rock ’n’ Roll Stage****

05.04. D Jena - F-Haus****

06.04. B Bomal-Sur-Ourthe- Durbuy Rock****

07.04. NL Tilburg - 013****

*w/ MIDNIGHT ETERNAL

**w/ THE DEVIL

***w/ ENEMY OF REALITY

****w/ ACYL



10.04. IL Tel Aviv - Barby Club

12.04. RUS Moscow - GlavClub Green Concert

13.04. RUS St. Petersburg - Zal Ozhidaniya

15.04. UA Kiev - Bel Étage