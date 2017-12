METAPRISM veröffentlicht Video zu "Unleash The Fire" und Tourdaten

Zur Unterstützung ihres neuen Albums "Catalyst To Awakening", welches am 26. Januar 2018 erscheinen wird, und ihrer Tournee mit ICED EARTH im selben Monat, veröffentlicht METAPRISM einen Videoclip für den Song "Unleash The Fire".

In diesem Song gehe es darum, "seine innere Stärke zu finden und das, was dich zu dir macht. Die Erkenntnis, dass du stärker bist, wenn du dein wahres Selbst entfesselst und nicht konform mit dem bist, was andere sagen, wer du sein solltest, sondern stattdessen die Person umarmst, die du sein möchtest."

Außerdem stellt METAPRISM die komplette Titelliste und das Cover ihres kommenden Albums vor:

01. The Awakening

02. Codex Regius

03. Unleash The Fire

04. Incarcerate

05. Anomalous i: Illogical Era

06. Anomalous ii: Ghost of Asylum

07. Living by Proxy

08. Carve the Stone

09. Aftermath

10. Unanimous

11. Catharsis

CATALYST TO AWAKENING wurde von Tony Lindgren (Dragonforce, Kreator, Angra, Enslaved, aber auch Pharrell Williams, Blondie, etc.) gemastert und enthält Gastauftritte von Timo Somers [DELAIN], der während des Songs "Anomalous II: Ghost of Asylum" zu hören ist und von Marco Pastorino [TEMPERANCE] & Chiara Tricarico [TEODASIA] (ehemalige Sängerin von Temperance), die beide während des Songs "Incarcerate" zu hören sind.

Im Januar 2018 wird METAPRISM mit ICED EARTH und FREEDOM CALL auf Tour gehen:

09.01.2018 - Garage // Saarbrücken (Deutschland)

10.01.2018 - Festsaal // Berlin (Deutschland)

11.01.2018 - Capitol // Hannover (Deutschland)

12.01.2018 - Musichall // Geiselwind (Deutschland)

13.01.2018 - Haus Auensee // Leipzig (Deutschland)

14.01.2018 - Hyde Park // Osnabrück (Deutschland)

16.01.2018 - Markthalle // Hamburg (Deutschland)

17.01.2018 - Schlachthof // Wiesbaden (Deutschland)

18.01.2018 - Zeche // Bochum (Deutschland)

19.01.2018 - Eventhall Airport // Obertraubling (Deutschland)

20.01.2018 - Kaminwerk // Memmingen (Deutschland)

21.01.2018 - Z7 // Pratteln (Schweiz)