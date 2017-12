Im Januar startet die „Seasons Of The Black“ Tour von RAGE

Gleich zu Beginn des Jahres werden sich RAGE auf ihre "Season Of The Black World Tour" begeben.

Der Startschuss zur Welttournee fällt am 04.01. in der Zeche Bochum, gefolgt von einigen wenigen exklusiven Hallenshows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Fans im deutschsprachigen Raum sind also gut beraten, einen der folgenden Termine wahrzunehmen, wenn sie ihre Helden Ende 2017/Anfang 2018 live erleben wollen.

RAGE - Seasons Of The Black World Tour

23.12.2017 D-Burglengenfeld, X-Mas Dynamite Night

04.01.2018 D-Bochum Zeche

05.01.2018 D-Speyer, Halle 101

07.01.2018 CH-Pratteln, Z7

09.01.2018 D-München, Backstage

10.01.2018 A-Salzburg, Rockhouse

17.03.D-Marsberg, Metal Diver Festival

02-08.04.2018 A-Nassfeld, Full Metal Mountain

Very special guest bei den Hallenshows: FIREWIND ( die Band von Ex-Ozzy Osbourne Gitarrist Gus G.)

Support: DARKER HALF

Die Show am 04.Januar 2018 in der Zeche Bochum wird übrigens die 100ste Show im neuen Line-Up sein. Mit Überraschungen ist zu rechnen, vielleicht ist ja der eine oder andere musikalische Gast mit dabei, um gemeinsam mit RAGE einige Songs zu zocken ?!? Man kann gespannt sein....