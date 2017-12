BLACK SPACE RIDERS – Präsentieren Video zu „Another sort of homecoming“, Album Tracklist und neue Shows!

Die Münsteraner BLACK SPACE RIDERS präsentieren ein tolles Video zu „Another sort of homecoming“, der ersten Single ihres neuen Albums „AMORETUM Vol.1“, das am 26.1.2018 erscheinen wird.

Die Band über die Idee hinter dem Song:„Dieser Song entstand musikalisch aus dem Herumspielen mit einer Sequenzer-Idee aus dem Synthesizer, die dann von Drums, Gitarren und Bass aufgenommen wurde. Deshalb hat er wahrscheinlich auch nach wie vor dieses groovig-zappelnd-tanzbare Element, obwohl er im Ergebnis nach einer fetten Rock-Hymne klingt. Textlich erzählt unser Held, der sinnbildlich ausgeschickt wurde, das Universum mit dem Keim der Liebe und Hinwendung zu infizieren, von seiner Sehnsucht nach dem Ursprung, seinem Zuhause, dem Schutzgarten der Liebe, unserem AMORETUM.“

Thematisch dreht sich „AMORETUM Vol.1“ um das Spannungsfeld zwischen Furcht-Hass-Ablehnung-Dunkelheit auf der einen Seite und Liebe-Empathie-Hinwendung-Licht auf der anderen Seite. Denn wie sonst sollten wir den Hass überwinden, wenn nicht mit Liebe?Musikalisch wird dieses Spannungsfeld von einer extrem eigenständigen und entwicklungsfreudigen Band konsequent umgesetzt. Zwischen fetten, schmutzigen Riffs und trippigen Delays ist alles erlaubt, was gefällt; durchzogen von einem mitreißenden Groove und einer stets präsenten umarmenden Atmosphäre. Heavy, teils proggy, meist psychedelisch, dabei stets zugewandt und geradezu eingängig und tanzbar nimmt uns das Album an die Hand, zeigt uns die dunkle Seite und will uns dann die Hoffnung wiedergeben, die wir so oft schmerzlich vermissen.

Tracklist zu „AMORETUM Vol.1“:



Lovely lovelie Another sort of homecoming Soul shelter (Inside of me) Movements Come and follow Friends are falling Fire! Fire! (death of a giant) Fellow peacemakers

Termine:

26.1.2018 Marburg/Trauma

27.01.2018 Münster Sputnikcafé/Sputnikhalle

BLACK SPACE RIDERS - "Another sort of homecoming"