DARK TRANQUILLITY und EQUILIBRIUM auf Co-Headliner-Tour

Das 2018 ein tolles Konzertjahr wird, zeichnet sich jetzt schon ab. Mit der Co-Headliner-Tour von DARK TRANQUILLITY und EQUILIBRIUM reiht sich nun ein weiteres Highlight in den Konzertkalender ein.

Zwar fehlt dem Line-Up noch der Support-Act, das tut der Begeisterung EQUILIBRIUMs allerdings keinen Abbruch: „Wir freuen uns enorm und sind stolz, mit den mächtigen DARK TRANQUILLITY auf Tour gehen zu können. Wir werden in viele Städte kommen, in denen wir noch nie aufgetreten sind, was diese Tour besonders reizvoll für uns macht. Außerdem werden wir ein starkes Set auf die Bühne bringen und u.a. Songs mit im Gepäck haben, die wir noch nie live gespielt haben.“

Hier die Tourdates:

22.03. S Malmö - KB

23.03. NL Hengelo - Metropool Metal Fest

24.03. D Andernach - JUZ Live Club

25.03. NL Leiden - Gebr. de Nobel

26.03. D Hamburg - Markthalle

27.03. D Osnabrück – Rosenhof

28.03. D Bochum – Zeche

29.03. D Leipzig - Hellraiser

01.04. A Graz - Feel the Noise Festival Warm-up (w/ VINEGAR HILL)

02.04. H Budapest – Barba Negra

03.04. A Wien – Flex

08.04. F Lyon - CCO Villeurbanne

09.04. F Bordeaux - Barbey

13.04. PT Lisboa – Lisboa Ao Vivo

21.04. GR Thessaloniki - Principal Club Theater

22.04. GR Athens - Piraeus 117 Academy

24.04. I Roma - Largo Venue

25.04. I Trezzo sull’Adda (MI) - Live Club

26.04. I Bologna - Zona Roveri

29.04. D Saarbrücken - Garage

01.05. F Limoges - CC John Lennon

02.05. F Paris - La Machine du Moulin Rouge

03.05. B Vosselaar - Biebob

04.05. D Bremen – Tivoli

05.05. S Göteborg – Trädgarn