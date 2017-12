SUMMER BREEZE 2018 - 50 Bands im Adventskalender

Alle Jahre wieder lassen die Summer Breeze-Veranstalter ihre Fans monatelang zappeln, um sie danach im traditionellen Band-Adventskalender reich zu beschenken. Dieses Jahr gab es satte 50 Bands, darunter unter anderem DIRKSCHNEIDER, die beim Summer Breeze 2018 ihre vermutlich letzte Deutschland-Show spielen werden, die Schwarzmetaller von BEHEMOTH, ARCH ENEMY, CANNIBAL CORPSE, EISBRECHER, ALESTORM, SALTATIO MORTIS, das Metal-Allstar-Projekt METAL ALLEGIANCE, das beim Summer Breeze am Gesang vermutlich von DEATH ANGELs Mark Oseguada, OVERKILLs Bobby Blitz und TESTAMENT-Frontmann Chuck Billy unterstützt wird, KORPIKLAANI und ROSS THE BOSS, Band von MANOWAR-Mitbegründer Ross Friedman. Mit MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN ist außerdem erstmalig eine Band (abgesehen von der BLASMUSIK ILLENSCHWANG) in drei aufeinander folgenden Jahren im Festival-Line-Up vertreten.

Aktuell sind folgende Bands bestätigt:

ALESTORM

AMARANTHE

ANNISOKAY

ANY GIVEN DAY

ARCH ENEMY

AT THE GATES

BACKYARD BABIES

BANNKREIS

BEARTOOTH

BEHEMOTH

BLASMUSIK ILLENSCHWANG

BLOODBATH

BROKEN TEETH

CALIBAN

CANNIBAL CORPSE

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

DIRKSCHNEIDER

DYING FETUS

EINHERJER

EISBRECHER

ESKIMO CALLBOY

FARMER BOYS

FEUERSCHWANZ

GOATWHORE

GRAVEYARD

J.B.O

JASTA

KADAVAR

KATAKLYSM

KORPIKLAANI

METAL ALLEGIANCE

MISERY INDEX

MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN

OBSCURA

ORANGE GOBLIN

ORDEN OGAN

ORIGIN

PARADISE LOST

ROSS THE BOSS

SALTATIO MORTIS

SCHANDMAUL

SEPULTURA

SICK OF IT ALL

SIRENIA

SOLSTAFIR

TANKARD

THE BLACK DAHLIA MURDER

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

TOXIC HOLOCAUST

WOLFHEART