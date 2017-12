PUMPKINS UNITED als Headliner für WACKEN 2018 bestätigt und weitere Bands im Adventskalender

Wie schon in den vergangenen 13 Jahre beschert das WACKEN OPEN AIR auch in diesem Jahr seine Fans mit zahlreichen Bandbestätigungen im Adventskalender. Unter anderem wurde die HELLOWEEN-Reunion PUMPKINS UNITED, die aktuell weltweit die Konzerthallen füllt, als Headliner bekannt gegeben. Weiterhin bestätigt wurden die Grammy-Gewinner von GHOST, die New Yorker Death Metaller von CANNIBAL CORPSE, IN FLAMES und CLAWFINGER aus Schweden, HATEBREED, ESKIMO CALLBOY und die Hair Metaller von STEEL PANTHER.

Das komplette Billing findet Ihr unter: www.wacken.de