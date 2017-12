TANKARD – Lyricvideo zum Song „Pay To Pray“

Nachdem sie am 02. Juni via Nuclear Blast Records ihr hochgelobtes 17. Studioalbum „One Foot In The Grave“ veröffentlicht haben, folgt nun das Lyricvideo, das Sänger Gerre folgendermaßen kommentiert: „Bei 'Pay To Pray' geht es um ‚Prosperity Belief‘! Gott segnet dich mit materiellen Gütern. Bist du arm, stimmt dementsprechend etwas mit deinem Glauben nicht. Kirchlichen Institutionen wird unheimlich viel gespendet, dadurch häuft sich unheimlich viel Reichtum an, der nicht unbedingt immer bei den Armen ankommt, sondern unter anderem auch unter den Bischöfen verteilt wird! Ich glaube, diese Thematik wurde in unserem neuen Lyricvideo zu 'Pay To Pray' ziemlich gut umgesetzt. Live knallt das Teil auch schon ganz geil! See you in hell… oder lieber erstmal auf Tour!“

Es ist Jubiläumsjahr: 35 Jahre TANKARD! Und natürlich darf zu solch einem Jubelfest auch eine große Geburtstagsparty nicht fehlen. Das TANKARD & FRIENDS FESTIVAL findet am 29. Dezember 2017 in der Frankfurter Batschkapp statt. TANKARD haben für diesen Tag eine besondere Setlist mit einem Querschnitt der 35-jährigen Bandgeschichte aufgestellt. Außerdem haben die Jungs viele befreundete Bands eingeladen, um mit ihnen zu feiern.

TANKARD & FRIENDS

29.12.2017 - Batschkapp, Frankfurt

TANKARD

HOLY MOSES

SAPIENCY

PERZONAL WAR

SCORNAGE

PIE RATZ

Den offiziellen Trailer gibt es hier.

