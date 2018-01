MILKING THE GOATMACHINE auf "Now We Are Old School"-Tour 2018

Unsere Lieblingsziegen sind wieder auf Tour und beglücken die hiesigen Fans mit einer kompletten Aufführung ihres Debütwerks "Back From The Goats".

Darüber hinaus werden aber auch die restlichen Fanfavoriten im Set der deutschen Deathgrinder zu finden sein.

Die Band kommentierte: “2018 ist es soweit. 10 Jahre Goatgrind! In Ziegenjahren gerechnet sind wir jetzt sowas von Old School. Nach so einer langen Zeit verspürt man natürlich das Bedürfnis, nochmal jung zu sein. Deshalb gehen wir 2018 mit einem speziellen Liveset auf die Piste. Wir werden das komplette 1. Album “Back From The Goats” performen und so richtig die Euter kreisen lassen."