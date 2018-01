SNAKEYES – neues Album „Metal Monster“

José Pineda, Justi Bala, Carlos Delgado und Cosmin Aionita schaffen es, sich mit dem neuen Album-Release erneut zu übertreffen. Sie drücken dem Oldschool-Heavy Metal mit sowohl klassischen Nuancen als auch kraftvollem Sound und zeitgemäßer Produktion ihren eigenen Stempel auf.

Im Hinblick auf das neue Album bringen SNAKEYES das Promo-Video zu „Metal Monster“ raus, das bei alten wie neuen Fans auf hervorragende Kritiken stieß.

„Metal Monster" wurde am 25. November 2017 veröffentlicht und ist auf CD sowie in digitaler Form erhältlich. Das Album mit elf neuen Songs wurde vom Basser und Songwriter José Pineda gemischt und produziert.

Tracklist:

1. Into The Unknown

2. Evolution

3. (Point of) No Return

4. Cyberkiller

5. Metal Monster

6. Edge of The World

7. Sign of Death

8. Facing The Darkness

9. Your Own Shadow

10. Circus of Fools

11. Rise Up (The Red Plague)

