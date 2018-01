JOHANNES MARIA KNOLL – neues Soloalbum „transcended“

Nach 25 Jahren der Zusammenarbeit mit verschiedensten internationalen Künstlern (ua. GENTLEMAN, SAMY DELUXE) beschloss der 43-jährige, einen Schritt in die vorderste Reihe zu machen und sein erstes Instrumental-Gitarren-Album mit dem Titel „transcended“ rauszubringen. Begleitet wird er von zwei unglaublichen Meistern ihrer Zunft: Christian Eigner (DEPECHE MODE) am Schlagzeug und Gerald Schaffhauser (HOUSE OF RIDDIM, LUKASCHER) am Bass.

Das erste Video zu „creation“ steht auch bereits online.

