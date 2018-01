Neues TURBONEGRO Album "Rocknroll Machine" erscheint am 02.02

Bevor das zehnte Studioalbum in etwa einem Monat erscheint, hat die Band bereits einen Appetithappen veröffentlicht: Der neue Song "Part III: RockNRoll Machine" bietet einen Vorgeschmack auf das kommende Werk:

Tracklist:

1. The Rock And Roll Suite Part I: Chrome Ozone Creation

2. Part II: Well Hello

3. Part III: RockNRoll Machine

4. Hurry Up & Die

5. Fist City

6. Skinhead Rock & Roll

7. Hot For Nietzsche

8. On The Rag

9. Let The Punishment Fit The Behind

10. John Carpenter Powder Ballad

11. Special Education