Neues Lebenszeichen von NEAERA

NEAERA werden 2018 zwei exklusive Festivalshows auf dem Impericon Festival in Leipzig und Oberhausen spielen: "Wir ersparen euch an dieser Stelle ein langes Statement und machen es kurz: Uns fehlen die Musik, die Auftritte und das Chaos vor und auf der Bühne. Ihr fehlt uns. Die beiden Auftritte sind unsere einzigen Shows in diesem Jahr, sämtliche Neaera-Merchandise Einnahmen werden wir spenden. Reißt mit uns die Hallen ab!"