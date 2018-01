NIGHTWISH enthüllen "Decades"-Tracklist

Der Vorverkauf der 2-CD-Compilation, welche am 09. März 2018 via Nuclear Blast veröffentlicht werden wird, hat bereits begonnen.

Coverart

Tracklist

CD1

01. The Greatest Show On Earth

02. Élan

03. My Walden

04. Storytime

05. I Want My Tears Back

06. Amaranth

07. The Poet And The Pendulum

08. Nemo

09. Wish I Had An Angel



CD2

01. Ghost Love Score

02. Slaying The Dreamer

03. End Of All Hope

04. 10th Man Down

05. The Kinslayer

06. Dead Boy’s Poem

07. Gethsemane

08. Devil & The Deep Dark Ocean

09. Sacrament Of Wilderness

10. Sleeping Sun

11. Elvenpath

12. The Carpenter

13. Nightwish (demo)

Begleitet wird das Album von einer neunmonatigen Weltournee, welche eine einmalige Setlist sowie alte Songs im neuen Gewand zu bieten haben wird. Alle Daten für Europa findet ihr hier:

»Decades« - Europa

18.05. EST Tallinn - Saku Suurhall

01.06. CZ Pilsen - Metalfest Open Air

02.06. NL Nijmegen - FortaRock

21.06. DK Kopenhagen - Copenhell

24.06. F Clisson - Hellfest

06.07. N Kvinesdal - Norway Rock Festival

13.07. FIN Joensuu - Ilosaarirock

21.07. FIN Lahti - Mukkulan Tapahtumapuisto

03.08. D Wacken - Wacken Open Air

07.08. CH Schaffhausen - Stars in Town

09.08. E Villena - Leyendas del Rock

12.08. UK Derby - Bloodstock Open Air

---

02.11. S Göteborg - Partille Arena

05.11. D Berlin - Max-Schmeling-Halle

06.11. D Hamburg - Barclaycard Arena

07.11. B Antwerpen - Lotto Arena

09.11. D Oberhausen - König-Pilsener-Arena

10.11. F Paris - AccorHotels Arena

11.11. CH Genf - Arena

13.11. SK Bratislava - Incheba Expo Arena

14.11. D München - Olympiahalle

16.11. D Leipzig - Arena

17.11. PL Krakau - Tauron Arena

20.11. H Budapest - Arena

22.11. CH Zürich - Hallenstadion

23.11. D Nürnberg - Arena

24.11. D Stuttgart - Schleyer-Halle

27.11. D Saarbrücken - Saarlandhalle

04.12. I Mailand - Medionalum Forum

05.12. D Frankfurt - Festhalle