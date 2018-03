FEINE SAHNE FISCHFILET veröffentlichen neue Singleauskopplung "Zuhause"

Nach "Zurück in unserer Stadt“ und „Alles auf Rausch“ veröffentlicht die Band nun mit "Zuhause" ihre dritte Singleauskopplung des neuen Albums "Sturm und Dreck".

Am kommenden Freitag den 12. Januar erscheint - das fünfte Album von FEINE SAHNE FISCHFILET.

Die Band beschreibt "Zuhause" als einen der ernsteren Song des Albums. Thematisiert werden einerseits soziale Verdrängung, Flucht und Vereinzelung, aber andererseits auch Lebensräume, in denen alle gleich sein können, unabhängig von Einkommen, Geschlecht, Hautfarbe und sexueller Orientierung.

Nach der Veröffentlichung von "Sturm & Dreck" gehen die Jungs ab dem 1. Februar auf die "Alles auf Rausch"-Tour, bei der insgesamt 19 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz besucht werden.

Feine Sahne Fischfilet - "Alles auf Rausch"-Tour 2018

01.02.2018 Linz (AT) - Posthof

02.02.2018 Wien (AT) - Arena

03.02.2018 Graz (AT) - PPC

09.02.2018 Leipzig - Haus Auensee

10.02.2018 Hamburg - Inselparkhalle

15.02.2018 Fürth - Stadthalle

16.02.2018 München - Tonhalle

17.02.2018 Wiesbaden - Schlachthof (ausverkauft)

22.02.2018 Osnabrück - Hydepark

23.02.2018 Heidelberg - Halle02

24.02.2018 Zürich (CH) - Dynamo

01.03.2018 Magdeburg - AMO

02.03.2018 Saarbrücken - Garage

03.03.2018 Dortmund - Phönixhalle

08.03.2018 Stuttgart - Im Wizemann

09.03.2018 Köln - Palladium

10.03.2018 Erfurt - Stadtgarten (ausverkauft)

16.03.2018 Berlin - Columbiahalle (Zusatzshow)

17.03.2018 Berlin - Columbiahalle (ausverkauft)

23.03.2018 Rostock - Stadthalle