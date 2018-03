USURPRESS veröffentlichen Vorabsingle

Auf ihrem neuen Werk haben sich Stefan Petterson (Vocaly), Påhl Sundström (Gitarre, Sounds) und Daniel Ekeroth (Bass, Musik) mit dem Jazz-Fusion Schlagzeuger Stefan Hildman und dem Ambient/Trance Keyboarder Erik Sundström zusammen getan. Die Band beschreibt die Songs, die dabei entstanden sind, als einen unheiligen MIx aus CAMEL und BOLT THROWER, der trotzdem irgendwie miteinander arbeitet und funktioniert.

Jetzt gibt es die Tracklist, das Cover und einen Vorabsong.

Tracklist:

1. A Place in the Pantheon

2. Interregnum

3. In Books Without Pages

4. Late in the 11:th Hour

5. Ships of Black Glass (I: Shards, II: Black Echo)

6. The Iron Gates Are Melting

7. The Vagrant Harlot

Line-up:

Stefan Pettersson - vocals

Påhl Sundström - guitars

Daniel Ekeroth - bass

Stefan Hildman (session) - drums

Erik Sundström (session) - keyboards