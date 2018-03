THE CROWN kündigen ihr neues Album „Cobra Speed Venom“ an

Die gemeinsam mit Fredrik Nordström im Studio Fredman produzierte Scheibe verspricht, eine der größten Überraschungen dieses Jahr zu werden - eine Rückkehr zur todesmetallischen Raserei und Finsternis in voller Pracht!

THE CROWN sagen über „Cobra Speed Venom“: „Wir freuen uns, endlich beweisen zu können, was für eine starke Band wir sind, wenn die Umstände stimmen. Das heißt, in der Lage zu sein, ein Album nach unseren Vorstellungen zu machen: gemeinsam als Band, sowohl beim Proben als auch beim Aufnehmen. Was ihr hören werdet, ist eine Bandperformance voller Energie und Biss!"

Metal Blade werden „Iron Crown“, die erste Single des Albums, in limitierter Auflage am 12. Januar herausbringen. Die B-Seite ist der exklusive neue Song „Ride The Fire“ (wird nicht auf dem Album enthalten sein). Die „Iron Crown“ 7" kommt in diesen Farben: schwarz (300 Einheiten), silber (200), transparent rot (100).

Tracklist:

01. Destroyed by Madness

02. Iron Crown

03. In the Name of Death

04. We Avenge!

05. Cobra Speed Venom

06. World War Machine

07. Necrohammer

08. Rise in Blood

09. Where My Grave Shall Stand

10. The Sign of the Scythe

11. Nemesis Diamond (Bonus Track)

12. The Great Dying (Bonus Track)

www.thecrownofficial.com

www.facebook.com/thecrownofficial

www.twitter.com/thecrownsweden

www.youtube.com/user/thecrownsweden