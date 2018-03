ALL THEM WITCHES - Deutschland-Besuch im Juni

Grund zur Freude haben Fans der Psych-Rock Band ALL THEM WITCHES aus Nashville, Tennessee: Im Juni diesen Jahres ist das Quartett aus den USA hierzulande zu Gast für eine Mini-Tournee - mit im Gepäck natürlich auch Songs des aktuellen vierten Studioalbums "Sleeping Through The War", das im Februar 2017 erschienen ist.

So werden ALL THEM WITCHES nicht nur das Maifeld Derby in Mannheim mit ihrer Anwesenheit beehren, darüber hinaus spielt die Band auch zwei Solo Shows.

ALL THEM WITCHES live in Deutschland 2018:

13.06. München - Backstage Halle

15.06. Nürnberg - Z-Bau

16.06. Mannheim - Maifeld Derby