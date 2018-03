TURNSTILE veröffentlichen neues Album "Time & Space" - Offizielles Video online

Die Hardcore Band TURNSTILE aus Baltimore veröffentlicht ihr zweites Album "Time & Space", das am 23.02.18 über Roadrunner Records erscheinen wird. Verkürzt wird die Wartezeit durch die erste Single samt Video.

Die neue Platte wurde von Will Yip im Studio 4 aufgenommen und produziert. Yip war auch schon für das letzte Album von CODE ORANGE zuständig und hat mit Bands wie LA DISPUTE und PIANOS BECOME THE TEETH zusammengearbeitet.

Wer einen Vorgeschmack benötigt, dem sei die erste Single "Real Thing" samt Video ans Herz gelegt: