AYREON veröffentlichen Live-Mitschnitt zu "Ayreon Universe"

Darauf wartet wohl jeder AYREON-Fan: Nur 6 Monate nach "Ayreon Universe" veröffentlicht die Mascot Label Group eine Live-Nachlese des Spektakels in verschiedenen Formaten.

Schaut euch für einen ersten Eindruck den Trailer an:

"Ayreon Universe" fand an drei aufeinander folgenden Abenden Ende September 2016 im ausverkauften 013 in Tilburg vor mehr als 9.000 Fans aus der ganzen Welt statt. Es war das erste Mal, dass AYREON live mit einem Best Of-Porgramm auf der Bühne zu sehen waren. Den mehr als zweistündigen Auftritt mit 8 Musikern, 16 Sängern, 28 Songs und einem Gastauftritt von Arjen Lucassen selbst hielten 30 Kameras fest.

Neben der kompletten Live-Performance in 5.1 Surround-Sound wird die DVD/Blu-ray zu "Ayreon Universe" zahlreiche Extras beinhalten, darunter eine Behind the scenes-Dokumentation mit Interviews aller Musiker und Sänger und einen Zusammenschnitt der Proben einige Wochen vor den Auftritten.

"Ayreon Universe" wird in folgenden Formaten erscheinen:

5-Disc Earbook (2CD, 2DVD, Blu-ray)

Blu-ray

2DVD

2CD

3LP (Black vinyl)

3LP (Gold vinyl - Ayreon webstore exclusive - Limited to 500 copies)

Digital download / streaming

Die Liste der Sänger umfasst Floor Jansen (Nightwish), Damian Wilson (Headspace), Hansi Kursch (Blind Guardian), Tommy Karevik (Kamelot), Anneke van Giersbergen (The Gentle Storm), Marco Hietala (Nightwish), Jonas Renkse (Katatonia), Mike Mills (Toehider), Marcela Bovio (Stream of Passion), Irene Jansen, Robert Soeterboek (Star One), John Jaycee Cuijpers (Praying Mantis), Edward Reekers (ex-Kayak), Jay van Feggelen, Maggy Luyten (Nightmare) und Lisette van den Berg (Scarlet Stories).

Der Vorverkauf im Label-Store von Mascot startet am 30.01. nachmittags. Weitere Details sollen bald bekannt gegeben werden.