CYPECORE: Neues Video zum Titeltrack des neuen Albums "The Alliance"

Das sagt die Band dazu: "Mit THE ALLIANCE kommt nun die erste Single und somit auch der Titeltrack des neuen CYPECORE Albums THE ALLIANCE welches wir in den eigenen Studios (Vaultroom Studios) mit unserem Gitarristen und Producer Nils Lesser produziert haben. Das Video zu THE ALLIANCE entstand in der ersten Januar Woche in Speyer directed by Mirko Witzki (Witzki Graphics) mit Unterstützung der Wasteland Warriors."

CYPECORE aus Mannheim, haben sich dem Sci-Fi Metal verschrieben. Bereits ohne Labelvertrag wurden CYPECORE für Festivals wie WITH FULL FORCE, WACKEN, SUMMERBREEZE oder ROCK HARZ engagiert.

CYPECORE live:

CYPECORE „THE ALLIANCE TOUR 2018“

01.03.2018 Frankfurt - Nachtleben

02.03.2018 Köln – Jungle Club

03.03.2018 München – Backstage Club

08.03.2018 Nürnberg – Z-Bau

09.03.2018 Berlin – Maze

10.03.2018 Hamburg – Logo

17.03.2018 Pwllheli (UK) HAMMERFEST

07.04.2018 Heidelberg – Halle02