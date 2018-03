THE HAWKINS zusammen mit CORRODED auf Tour

THE HAWKINS Leadsänger Johannes Carlsson über das Team-Up: "Tours like these are what I live for, partially. Excited to show Europe (the continent, not the band) our new album by playing some fingerlicking tunes. I'm also really looking forward to play with Corroded and get to know those guys better."

Fall of Nations Tour

Corroded and The Hawkins

15.02.18 SWE – Gothenburg / Sticky Fingers

16.02.18 DNK – Copenhagen / Pumpehuset

18.02.18 GER – Hamburg / HeadCrash

19.02.18 GER – Münster / Sputnik Café

20.02.18 GER – Cologne / Blue Shell

22.02.18 GER – Frankfurt / 11er

23.02.18 GER – Bochum / Rockpalast

24.02.18 FRA – Paris / Backstage by the Mill

26.02.18 SUI–Zurich / Werk 21

27.02.18 GER –Munich / Backstage Club

28.02.18 AUT –Vienna / Chelsea

02.03.18 GER –Nuremberg / Z–Bau

03.03.18 GER –Leipzig / Hellraiser

04.03.18 GER – Berlin /Auster Club