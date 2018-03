MOTÖRHEAD: Gitarrist "Fast" Eddie Clarke ist tot

Er starb am 10. Januar 2018 im Alter von 67 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, mit der er ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Clarke gehörte neben Phil Taylor und Lemmy zur klassischen MOTÖRHEAD-Besetzung, die zwischen 1976 und 1982 unter anderem mit "Bomber", "Overkill" oder "Ace Of Spades" wegweisende Alben veröffentlichte.

Das Trio ist jetzt im Rock-Himmel wiedervereint: Lemmy starb am 28. Dezember, Taylor nur wenige Wochen zuvor am 11. November 2015. Rest in peace, Eddie!