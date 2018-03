UNSHINE - Video "Visionary's Last Breath" vom kommende Album online

Das Video mit dem schönen Titel "Visionary's Last Breath" könnte Ihr gleich unten ansehen. Am 19. Januar in Europa und 9. Februar in Nord Amerika (last?) wird das neue Album via Rockshots Records auf den Markt gebracht.

Sie sehen sich als musikalisch beeinflusst durch Bands wie ENSLAVED, LED ZEPPELIN, JETHRO TULL, TANGERINE DREAM und IRON MAIDEN.

Mehr zu UNSHINE gibt es hier:

Album Pre-order:

http://www.rockshots.eu/release/astrala/

http://smarturl.it/astrala



For more info:

http://www.rockshots.eu

http://www.unshine.com

https://twitter.com/UnshineBand

https://www.facebook.com/unshinefinland