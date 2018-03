GOTTHARD auf "unplugged & defrosted tour 2018“ mit Special Guest Eric Martin

GOTTHARD gehen zum zweiten Mal in ihrer Karriere auf „Defrosted“-Tour. Im März kehren die Schweizer mit komplettem Akustikprogramm in die Konzerthallen zurück und haben als Special Guest MR. BIG Sänger Eric Martin mit im Gepäck.

Über 20 Jahre nach ihrer "Defrosted Dnplugged Tour 1997", die wegen ihrer intimen Atmosphäre noch heute vielen Fans in Erinnerung ist, starten die Eidgenossen am 08. März die "Defrosted Unplugged Tour 2018", bei der gemeinsam mit Gastsänger Martin und weiteren Gastmusikern All-Time-Faves und neue Hits wie „Heaven“, „Lift U Up“ und „Anytime, Anywhere“, die 1997 noch gar nicht geschrieben waren, in einem neuen Akustikgewand auf insgesamt 16 Bühnen in der Schweiz und Deutschland gebracht werden.

Tourdaten: