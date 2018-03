OF MICE & MEN veröffentlichen Coverversion zu PINK FLOYDs "Money"

Am 19. Januar erscheint veröffentlichen OF MICE & MEN ihr fünftes Studioalbum, das den Titel "Defy" tragen wird. Nun wurde vorab eine Coverversion des PINK FLOYD-Klassikers "Money" veröffentlicht.

"Defy" wurde von Howard Benson (MY CHEMICAL ROMANCE, THREE DAYS GRACE) produziert und von Chris Lord (GREEN DAY, BREAKING BENJAMIN, RISE AGAINST) gemastert.

Nach der gerade absolvierten Deutschland-Tour mit IN FLAMES und FIVE FINGER DEATH PUNCH werden die Amerikaner außerdem im kommenden Frühjahr als Headliner nach Deutschland zurückkehren:

07.04.18: Hamburg - Markthalle

10.04.18: Berlin - Columbia Theater

15.04.18: München - Technikum

17.04.18: Frankfurt - Batschkapp

18.04.18: Köln - Essigfabrik