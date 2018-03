TURNSTILE veröffentlichen Video zu "Moon" - neues Album erscheint am 23.02

"Moon" ist nach "Real Thing" und "Generator" der dritte Song, mit dem TURNSTILE einen Vorgeschmack auf ihr zweites Album geben. Das Video ist eineSchwarzweiß-Referenz an die Ästhetik der frühen Kinofilme, Gesanglich wird TURNSTILE-Bassist Franz Lyons von Tina Halladay (SHEER MAGS) unterstützt.

"Time & Space" nahmen Turnstile mit Produzent Will Yip (u.a. CODE ORANGE, LA DISPUTE) im Studio 4 in Conshohocken, Pennsylvania auf. Der Song "Right To Be" wurde außerdem von Diplo (MAJOR LAZER) mitproduziert. Das Nachfolgealbum zu "Nonstop Feeling" markiert zugleich da Debüt von TURNSTILE bei Roadrunner Records.