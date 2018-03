CRANBERRIES-Sängerin Dolores O'Riordan gestorben

Sie ist im Alter von 46 Jahren bei Aufnahmen in London überraschend gestorben. Bislang wurden noch keine Angaben zur Todesursache gemacht.

O'Riordan wurde in Limerick geboren. Sie landete mit den CRANBERRIES in den Neunzigerjahren den Welthit „Zombie", der in Deutschland Platz 1 der Charts erreichte. Weltweit wurden 40 Millionen Exemplare des Albums verkauft. In dem Song geht es um den jahrzehntelangen blutigen Nordirlandkonflikt, der erst ein Jahr davor mit einem Waffenstillstand ein vorläufiges Ende gefunden hatte.

2017 erschien mit „Something Else“ eine Neuaufnahme ihrer größten Hits in Zusammenarbeit mit dem Irish Chamber Orchestra.