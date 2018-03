LEGEND OF THE SEAGULLMEN – neues Album

Die neue Supergroup LEGEND OF THE SEAGULLMEN wird ihr selbstbetiteltes Debüt am 09. Februar 2018 via Dine Alone Records veröffentlichen.

Die Band besteht aus TOOLs Danny Carey am Schlagzeug, MASTODONs Brent Hinds und Director Jimmy Hayward (Jonah Hex) an den Gitarren, David "The Doctor" Dreyer, am Gesang, Zappa Meets Zappas Peter Griffin am Bass und Chris DiGiovannian an den Synths. Unterstützt wird die Band von ein paar weiteren Gästen.

Der Song „The Fogger" kann bereits jetzt vorab im Stream gehört werden.

Das Ziel war es cineastischen Psychedelic Rock zu schaffen. So singen die Seagullmen von Schiffswracks, gigantischen mutierten Tintenfischen und kreieren auf ihrem Debüt „Legend Of The Seagullmen" Rock n' Roll Hymnen in einem epischen Konzept.

Neben Vinyl, CD und diversen digitalen Formaten wird es auch eine Auswahl an Packages via Dine Alone Records geben, die unter anderem handsignierte Drumsticks von Danny Carey beinhalten.