ESCAPE THE FATE veröffentlichen neues Lyric Video zu "Broken Heart" - Tourstart nächsten Donnerstag

Zur Message des Songs erklärt die Band: "I Am Human means that you’re not a perfect person. You have flaws, You have strengths, You have weaknesses. You have challenges to overcome. And basically i’ts a big coming together song of a community."

Die "I am Human" Tour zusammen mit Palisades und Set To Stun macht in folgenden Städten halt:

Do, 25.01.18 – Köln, Essigfabrik

Di, 30.01.18 – Stuttgart, clubCANN

Do, 01.02.18 – München, Backstage

Fr, 02.02.18 – Wien, Szene Wien

Sa, 03.02.18 - Graz, Explosiv

Mo, 05.02.18 – Berlin, BI NUU

Di, 06.02.18 – Hamburg, Markthalle