KILL RITUAL stellen einen Song ihres kommenden Albums vor. "Megalomaniac" erscheint am 23. Februar auf dem Album "All Men Shall Fall".

Die Tracklist von "All Men Shall Fall":

1. Tales Of Woe

2. This Addiction

3. All Men Shall Fall

4. Megalomaniac

5. Save Yourself

6. A Re-imagining

7. Dead Man On The Water

8. Heart Collector

9. Sins

10. Lies

11. Kage

Der neue Song "Megalomaniac":