"American Valhalla": Doku mit JOSH HOMME und IGGY POP kommt auf DVD

Zusammen mit QUEENS OF THE STONEAGE-Frontmann JOSH HOMME hat IGGY POP sein letztes Album "Post Pop Depression" geschrieben. Der Film "American Valhalla" zeigt diesen Prozess und die Begegnung der beiden Künstler. JEtzt wird er auf DVD veröffentlicht.

“Als wir uns besser kennenlernten, hast Du mich echt umgehauen”, sagt Homme in dem Film zu Pop. “Du warst so aufgeschlossen, Du hast einfach gesagt ‘Ja, ich weiß, was ich bisher gemacht habe, aber ich bin hier.. um nach vorne zu schauen."