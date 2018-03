PRIMORDIAL kündigen neues Album 'Exile Amongst The Ruins' an

Die irischen Pagan-Metaller PRIMORDIAL veröffentlichen am 30. März ihr neues Album 'Exile Amongst The Ruins' über Metal Blade Records.

Die Aufnahmen fanden gemeinsam mit Produzent Ola Ersfjord, der schon das Live-Album 'Gods To The Godless' von 2016 betreute, in den Camelot Studios in Dubin statt, die sich gleich neben dem Proberaum der Band befinden.

Über die erste Single 'Stolen Years' sagt A.A. Nemtheanga: "Die Wahl von 'Stolen Years' zur ersten Single mag manchen merkwürdig vorkommen und ist es oberflächlich betrachtet wohl auch. Es handelt sich nicht um ein Epos, das mit viel Getöse, Tragik und Kraftmeierei vom Untergang der Nationen erzählt, und ist auch keine neunminütige Doom-Messe. Keine Angst, das Album enthält auch solche Stücke, aber als Appetithappen haben wir uns diesmal etwas anderes einfallen lassen. Auf der Scheibe gibt es so einige Überraschungen, und das ist eine davon, ein kurzer und unverhohlen simpler Song, der es fast nicht in die engere Auswahl geschafft hätte, falls ihr das glauben könnt. In dem Video von Costin Chioreanu geht es um das, was im Vorfeld erledigt werden muss, bevor man endlich auf die Bühne steigt, wohingegen der Song selbst von der letzten Nacht auf Erden handelt, die wir alle einmal erleben werden. Man weiß nicht, wann sie kommt, also schließt eure Lieben heute Abend in die Arme, denn es könnte der letzte sein."

'Exile Amongst The Ruins':

1. Nail Their Tongues

2. To Hell or the Hangman

3. Where Lie the Gods

4. Exile Amongst the Ruins

5. Upon Our Spiritual Deathbed

6. Stolen Years

7. Sunken Lungs

8. Last Call

PRIMORDIAL sind:

A.A. Nemtheanga - Vocals

Ciarán MacUilliam - Gitarre

Michael O'Floinn - Gitarre

Pól MacAmlaigh - Bass

Simon O'Laoghaire - Drums