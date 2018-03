GOOD TIGER veröffentlichen neues Musikvideo zu 'Salt of the Earth'

GOOD TIGER veröffentlichen ihr neues Musikvideo zu "Salt Of The Earth" aus dem kommenden Album "We Will All Be Gone", welches am 9. Februar über Metal Blade Records erscheinen wird.

Gitarrist Dez Nagle zum neuen Video: "Das Video zu 'Salt Of The Earth' wurde während unserer letzten US-Tour gefilmt und zeigt einen kleinen Einblick in unser Leben auf der Straße. Das Stück macht live sehr viel Spaß und wir freuen uns darauf, ihn auf allen möglichen Kontinenten in diesem Jahr zu präsentieren!"

'We Will All Be Gone'

1. The Devil Thinks I'm Sinking

2. Float On

3. Such a Kind Stranger

4. Blueshift

5. Salt of the Earth

6. Grip Shoes

7. Just Shy

8. Nineteen Grams

9. Cherry Lemon

10. I'll Finish This Book Later