MAJESTY suchen lokalen Support für "Rebels Tour 2018"

Um eine möglichst ausgewogene Setlist zu gewährleisten, sollen Fans ihre Wunschsong vom neuen Album "Rebels" sowie einen weiteren Song aus der restlichen Diskografie an folgende Nummer schicken: +49 (0)17634680455

Bezüglich der Support-Bands kommentierte Sänger Tarek: „Wir finden es extrem wichtig, dort wo wir spielen auch immer die lokale Metal Szene zu stärken und deswegen wollen wir aufstrebenden Bands unbedingt die Möglichkeit geben eben das mit uns zusammen zu tun. Wir werden jede Bewerbung sorgsam besprechen um bei jeweiligen Shows sehr geile Bands zu präsentieren um dann mit euch allen unsterbliche Metal Parties zu feiern!“

Interessierte Bands können sich gern direkt bei MAJESTY dafür bewerben: Schreibt eine Email mit Links zu euren Social Media Profilen an info@metalentertainment.de und gebt an, in welcher Stadt Ihr dabei sein wollt.