TARCHON FIST aus Italien, REAPER’S REVENGE und TEETH OF LAMB spielen Gig in Bayern

Am 03.02.2018 gibt es im Bayrischen Amberg einen schwermetallischen Live-Anlass zum Feiern und Headbangen: REAPER’S REVENGE aus dem Amberger Raum veröffentlichen ihr brandneues Album "Virtual Impulse". Es ist die zweite Veröffentlichung nach ihrem Debüt "Wall Of Fear And Darkness" (2014). Zur Feier dieses Ereignisses lädt das Heavy Metal-Quintett am Samstag, dem 03.02.2018 ab 19 Uhr zu einer großen CD-Release-Show mit 3 Live-Acts ins Jugendzentrum Klärwerk Amberg, Bruno-Hofer-Str. 8, 92224 Amberg ein.



Bühnen-Hauptact sind REAPER'S REVENGE selbst, die ihren treuen und neuen Fans mit einer energiegeladenen Mischung aus Power- und Thrash Metal einheizen werden. Stilistisch brodelt in den Wurzeln der eigenen Werke von REAPER'S REVENGE ein Inspirationsmix aus z. B. MEGADETH, GRAVE DIGGER, JUDAS PRIEST, IDED EARTH oder EXODUS.



Bei TARCHON FIST aus Bologna und Verona erwartet Freunde des Stils klassischer Heavy Metal-Bands wie IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST oder MANOWAR ein Heavy Metal Live-Erlebnis. TARCHON FIST werden für diesen Abend extra aus Italien anreisen und die volle Breitseite ihrer Metal-Hymnen abfeuern, die die Achtziger aus jeder Pore schwitzen. Die temperamentvollen Italiener rockten bereits 2015 gemeinsam mit REAPER'S REVENGE im JUZ Klärwerk Amberg.

Eröffnet wird das Live-Programm am 03.02.2018 durch die Gruppe TEETH OF LAMB, die einen Mix aus modernem Speed- und melodischem Thrash Metal servieren wird.



Weitere Informationen und Video-Hörproben zu den 3 Bands bieten die folgenden Links:



REAPER'S REVENGE

http://www.reapers-revenge.de/



TARCHON FIST (IT)

http://www.tarchonfist.com/



TEETH OF LAMB

http://www.teethoflamb.com/