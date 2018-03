BREAKING BENJAMIN veröffentlichen neues Video zur Single "Red Cold River"

BREAKING BENJAMIN wurden vom Gitarrist/Sänger/Songwriter Benjamin Burnley gegründet und haben bis jetzt fünf Studioalben veröffentlicht. 'Saturate' (2002), 'We Are Not Alone' (2004), 'Phobia' (2006), 'Dear Agony' (2009), 'Dark Before Dawn' (2015). Ein genauer Erscheinungstermin für das neue Album ist noch nicht bekannt. Momentan touren die Musiker um Gitarrist/Sänger/Songwriter Benjamin Burnley gemeinsam mit AVENGED SEVENFOLD und BULLET FOR MY VALENTINE durch die USA.