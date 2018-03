SLAYER kündigen Abschiedstour an und lösen sich auf

SLAYER gehören neben METALLICA, MEGADETH und ANTHRAX zu den Big 4 und gelten als Genrebegründer des Thrash Metals. Nachdem von der Ursprungsbesetzung nach dem Tode Jeff Hennemans und dem Ausstieg Dave Lombardos im Jahre 2013 nur noch Tom Araya und Kerry King übrig geblieben sind – und ein Ende der Band in der Vergangenheit öfter angedeutet wurde –, erschien nun ein Video mit dem Hinweis "The End Is Near" und "SLAYER's final North American Tour Dates Coming". Genauere Daten und Informationen sollen in Kürze folgen.

Slayer bei Facebook