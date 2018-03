OREGON TRAIL - neues Album „h/aven“

Die Westschweizer Post-Hardcore-Band OREGON TRAIL veröffentlicht über Czar Of Bullets am 16.02. ihr neues Album „h/aven“.

Nach dem Release ihres Debütalbums, welches 2015 erschien, zog die Band nach Le Locle, einem düsteren und ländlichen Ort in den Schweizer Bergen, wo die Band intensiv an ihrem einzigartigen Sound arbeitete.

Ihr Zweitling „h/aven“ wurde zwischen der Reinheit des Schnees und der ewigen Nacht geschrieben, inspiriert von der Verlassenheit dieser Stadt und ihrer majestätischen Wälder, verdichtet durch Kälte und Licht. Kein anderer Ort hätte zu einem solch kathartischen und gleichzeitig erhebenden Werk geführt, auf welchem mächtige, feierliche Gitarren die Wege ebnen für C.-A. Bernhards befreiendes, existenzielles Geschrei.

Auf „h/aven“ sucht er nach der grundlegenden Führung, dem Antrieb zum Leben - etwas, das die Band auch musikalisch ausdrücken wollte. Zwischen dem Verlangen nach brüskem Abstand und dem Betteln nach innerer Einkehr, gingen OREGAN TRAIL den Weg in die tiefsten Senken und höchsten Gipfel, um die reine Schönheit und Erlösung in den beiden Kontrasten zu finden.

Lineup:

Charles-A. Bernhard - Vocals/Gitarre

Antoine Dollat - Bass

Jonas Roesti - Gitarre

Arnaud Martin - Drums

Tracklist:

01. Sun Gone Missing

02. Aimless at Last

03. Everlasting Walks

04. Aven

05. Safety of the Storm

06. Hound’s Will

07. Candles

08. Marble Grounds

www.facebook.com/oregontrailmusic

www.oregontrail.bandcamp.com