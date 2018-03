RUSH: Alex Lifeson verkündet Ende der Band

"Es ist etwas über zwei Jahre her, dass RUSH zum letzten Mal auf Tour waren. Wir haben keine Pläne mehr, zu touren oder neue Musik aufzunehmen. Im Grunde sind wir fertig. Nach 41 Jahren dachten wir, es ist genug", so der Gitarrist in einem Interview mit "The Globe And Mail".

Untätig ist Lifeson aber gannicht: "Ich bin momentan so beschäftigt wie seit einer ganzen Zeit nicht mehr. Ich schreibe viel, momentan für vier oder fünf kleine Projekte. Ich bekomme viele Anfragen, um für andere Leute Gitarren aufzunehmen. Das macht sehr viel Spaß, weil kaum Druck herrscht und ich so kreativ sein kann, wie ich möchte."

Bereits 2015 hatte Drummer Neil Peart bekannt gegeben, wegen seines Gesundheitszustandes nicht länger auf Tour gehen zu wollen.