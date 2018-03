REVEL IN FLESH - Compilation Album und Live-Termine 2018

Neues von den deutschen Death Metallern REVEL IN FLESH: Am 16. März diesen Jahres erscheint mit "Relics Of The Deathkult" ein Compilation Album, das 11 rare Songs enthalten wird, die im Zeitraum von 2012 bis 2017 aufgenommen wurden.

Erschienen sind die Stücke bislang ausschließlich als Split-7''-EP-Beiträge oder Vinyl-Bonustracks. Mit der Compilation besteht erstmals die Chance, die Songs auf einem Tonträger zu erwerben. Das Artwork wurde einmal mehr von REVEL IN FLESH-Stammkünstler Juanjo Castellano angefertigt.

Tracklist:

1. Bonecrusher

2. Corpus Vermis

3. Chant Of Misery

4. Deathkult

5. Phlebotomy - Blood Dripping Healing

6. Nightrealm Ghouls - The Dead Will Walk The Earth

7. The Ending In Fire

8. Casket Ride

9. Pay To Die (Master - Cover)

10. Mutilation (Death - Cover)

11. Deny The Light (Headhunter D.C. - Cover)

Darüber hinaus hat die Band bereits zahlreiche Live-Termine für dieses Jahr bekanntgegeben.

REVEL IN FLESH Live 2018 - Rotten Deathkult Ceremonies:

22. Februar - Hamburg - Bambie Galore

23. Februar - Rheine - Hypothalamus

24. Februar - Genk (Belgien) - Flashback

16. März - Jena - Kulturbahnhof

17. März - Pilsen (Tschechien) / Deadly Storm Festival

24. März - Heidelberg Deathfest

14. April - Hannover - Subkultur

26. Mai - Ulm - Cat Cafe

7. Juli - Symbolic Festival (Tschechien) - Tři Dvory

20. Juli - Boarstream Open Air - Mulfingen

27. Juli - Masters Of The Unicorn Festival - Ernsthausen (Hessen)

5. & 6. Oktober - Way Of Darkness Festival - Lichtenfels

13. Oktober - Balingen - Sonnenkeller

27. Oktober - Augsburg - Ballonfabrik