METALLICA veröffentlichen die EP "Garage Days" als Remastered Edition

Metallica veröffentlichen die seit Jahrzehnten vergriffene „The $5.98 EP – Garage Days“ als Remastered Edition. Die EP erscheint am 13. April und kann ab heute vorbestellt werden. Unter anderem kommt das Teil als limitierte Picture-Disc und orangefarbenes Vinyl auf den Markt.

Erstmals am 21. August 1987, also vor gut 30 Jahren veröffentlicht, vereint die EP frühe Coverversionen, mit denen sich Metallica vor ihren eigenen Einflüssen verneigen: Diamond Head, Holocaust und Killing Joke sind genauso dabei wie Budgie und The Misfits. Ein gutes Jahrzehnt danach landeten die fünf Coversongs der EP zwar auf dem Album „Garage, Inc.“ (1998), doch waren sich die Bandmitglieder darin einig, dass es trotzdem höchste Zeit ist, diese einzigartige Kollektion im ursprünglichen EP-Format noch einmal neu aufzulegen.

Die Neuauflage der EP wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

CD

Schwarzes Vinyl (180g)

Kassette (LIMITED EDITION)

Longbox (LIMITED EDITION)

Stream & Download

Picture Disc (Exklusiv über die Band-Website metallica.com; LIMITED EDITION)

Farbiges Vinyl (rot-orange; 180g) (Exklusiv über die Band-Website metallica.com und in Indie-Plattenläden; LIMITED EDITION)

Tracklist:

„Helpless“ (Original von Diamond Head)

„The Small Hours“ (Original von Holocaust)

„The Wait“ (Original von Killing Joke)

„Crash Course in Brain Surgery“ (Original von Budgie)

„Last Caress/Green Hell“ (Original von The Misfits)