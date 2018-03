COLD YEARS kündigen neue EP an & streamen "Seasons"

Die hymnische Rock-Platte der Jungs aus Aberdeen wird am 2. März 2018 via Homebound Records auf den Markt kommen und steht im Webshop des Labels schon zur Pre-Order bereit. Außerdem haben die Schotten, welche auf "Northern Blue" Blues, Rock'n Roll, Punk und Americana vermischen, mit "Seasons" inzwischen schon die zweite Single aus dem neuen Werk ausgekoppelt. Das Video findet ihr natürlich direkt hier:

Tracklist:

01. Seasons

02. Miss You To Death

03. What I Lost

04. Final Call

Um die Veröffentlichung der neuen EP gebührend zu feiern, hat die Band außerdem eine kleine Deutschland-Tour vorbereitet: