GRAMMY Awards - vereint nebeneinander: Mastodon, Kraftwerk, Foo Fighters, LaLa Land

Was haben Mastodon, Kraftwerk, FooFighters, LaLa Land und viele andere gemeinsam? Sie bekamen den GRAMMY Award verliehen, einen der begehrtesten Preise der Musikwelt.

Kraftwerk bekam den Preis in der Rubrik "Bestes Dance/Elektronisches Album" für ihre Live Kollektion "3-D Der Katalog" - schon ihr zweiter GRAMMY, nachdem sie bereits für ihr "Lebenswerk" ausgezeichnet wurden.

La La Land erhielten den GRAMMY in der Rubrik "Musik für visuelle Medien". MASTODON wurden für "Sultan's Curse" in der Rubrik "Rock" ausgezeichnet und die FOO FIGHTERS für den besten Rock Song mit "Run".





Es gibt in der Tat keine 100 Kategorien, sondern nur 84. Alle Sieger und nominierten gibt es hier.