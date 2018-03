THE COURETTES kündigen zweites Album mit Album Teaser an

THE COURETTES kündigen zweites Album "We are The Courettes" für den 30. März 2018 an. Live Termine für 2018 stehen auch.

Man kann es einfach nicht bestreiten: The Courettes sind eine geborene Liveband. Unvergessen ihr Auftritt während des Reeperbahn Festivals auf einem Hamburger Balkon. Das Konzert war zwar nicht Teil des Rahmenprogramms, aber dennoch einer der am meisten besprochenen Gigs des Festivals.



Für ihr zweites Album sind sie mit Produzent Kim Kix (einigen sicherlich bekannt durch seine Band Powersolo) ins Studio gegangen. Dabei entstanden ist eine Scheibe, die einen dazu zwingt die Chelsea Boots aus dem Schrank zu kramen und stilecht das Tanzbein zu schwingen.

The Courettes haben ihr musikalische Spektrum mit etwas sechziger Jahre Girl Pop und Soul verfeinert, ohne dabei den ihnen typischen dreckigen Fuzzsound zu verleugnen. Und so watet "We are the Courettes“ dermaßen tief im Sixties Sound, dass es sich selbst die brasilianische Horrorfilm-Legende Coffin Joe nicht nehmen ließ, ein paar Zaubersprüche in dieses Album einfließen zu lassen.

The Courettes Live Dates 2018:

03.02.2018 (DK) Randers, Turbinen

15.02.2018 (DE) Potsdam, KUZE

16.02.2018 (DE) Wolfsburg, Sauna Club

17.02.2018 (DE) Riesa, Jugendhaus

15.03.2018 (FR) Orleans, Blue Devil

30.03.2018 (DE) Hamburg, Hafenklang

28.04.2018 (ES ) Barcelona, Munster Loony Weekend

09.05.2018 (DE) Braunschweig, Nexus

10.05.2018 (DE) Dortmund, Umsonst & Draußen

11.05.2018 (DE) Fürth, Open Air am Lindenhain

12.05.2018 (DE) Stuttgart, Goldmarks

26.05.2018 (NL) Amsterdam, De Nieuwe