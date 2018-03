A PALE HORSE NAMED DEATH - Neuer Gitarrist, neuer Schlagzeuger

Sänger und Gitarrist Sal Abruscato (Ex-TYPE O NEGATIVE Drummer), Bassist Eric Morgan und Gitarrist Eddie Heedles freuen sich über die beiden Neuzugänge und bereiten sich im Studio in New Jersey auf das dritte Album vor: "We are just about finalized with our new deal with SPV / Long Branch Records to release a new A Pale Horse Named Death album. It will be our third album - long overdue for our fans and ourselves."

Der Abgang von Johnny Kelly bleibt von APHND unkommentiert, könnte jedoch mit dessen Band SILVERTOMB zusammenhängen, die aktuell in den Startlöchern für ihr Debütalbum steht. Mit Kenny Hickey am Mikro bzw. der Gitarre musiziert Kelly dort also weiterhin mit alten Weggefährten aus TYPE O NEGATIVE-Tagen ...