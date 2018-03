ALICE IN CHAINS kommen auf Tour

Die Grunge-Urväter ALICE IN CHAINS haben für den Sommer drei Konzerte in Deutschland und Österreich angekündigt.

Die Gigs finden in Köln, Berlin und Wien statt. Der Vorverkauf läuft bereits, z. B. über Eventim.

Für ihre Gigs werden ALICE IN CHAINS höchstwahrscheinlich auf neues Material zurückgreifen können: Bereits Anfang 2017 arbeitete die Band an neuer Musik, im Sommer starteten die Aufnahmen in dem Studio, in dem bereits das selbstbetitelte Album von 1995 aufgenommen wurde.

ALICE IN CHAINS - Live 2018

30.06. Wien - Arena Open Air

02.07. Köln - E-Werk

03.07. Berlin - Huxley's Neue Welt