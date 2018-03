LONG DISTANCE CALLING veröffentlichen Album-Player zu "Boundless"

Mit dem Player könnt ihr euch einen ersten Eindruck von allen Songs der neuen Scheibe, die am 02.02.2018 veröffentlicht wird, verschaffen.

Hört jetzt in "Boundless" rein:





Watch the recently released video forFalls ihr es verpasst habt - hier ist das kürzlich veröffentlichte Video zu "Out There":



Ende Februar geht's für LONG DISTANCE CALLING auf Tour. Hier sind alle Termine:



LONG DISTANCE CALLING Tour:

Presented by VISIONS, GITARRE & BASS, METAL.DE, ECLIPSED, METAL HAMMER, GUITAR

02.02.2018 - Dortmund (D), FZW (‘Boundless’ Release Show/followed by Visions Party) - SOLD OUT

23.02.2018 – Saarbrücken (D), Garage (Club)

24.02.2018 – Laufen (CH), Biomill

28.02.2018 - Hannover (D), Lux

01.03.2018 - Berlin (D), Musik & Frieden

02.03.2018 - Hamburg (D), Indra

03.03.2018 - Kiel (D), Die Pumpe

04.03.2018 - Bremen (D), Tower

05.03.2018 - Köln (D), Gebäude 9

06.03.2018 - Wiesbaden (D), Schlachthof (Kesselhaus)

07.03.2018 - Stuttgart (D), ClubCann

08.03.2018 - München (D), Kranhalle

09.03.2018 - Wien (AT), B72

10.03.2018 - Prag (CZ), Nova Chmelnice

11.03.2018 - Dresden (D), Beatpol

12.03.2018 - Nürnberg (D), Club Stereo